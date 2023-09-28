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В оборонном комитете Рады рассказали, от чего будет зависеть усиление мобилизации

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 28 сентября 2023, 14:20
В оборонном комитете Рады рассказали, от чего будет зависеть усиление мобилизации
Скриншот

Усиление мобилизационных мероприятий в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии.

Источник: секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Война перешла в новую фазу - войны экономик, войны ресурсов. Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия, что мы делаем.

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Мы сможем говорить об определенном количестве (тех, кого надо мобилизовать - УП), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам надо пополнить, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план (мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких или будем сдерживать Российскую Федерацию на рубежах)".

Детали: Однако, по словам Костенко, ни ему, ни парламентскому комитету, в котором он работает, пока неизвестно, об изменениях в военной стратегии, поэтому, как говорит он, мобилизация пока будет продолжаться "в таком формате, как есть".

В то же время, по мнению депутата, государство сейчас должно изменить информационную политику по мобилизации и доносить украинцам тезис о том, что "война может продолжаться долго и мы не можем на одних плечах ее тянуть".

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Напомним:

  • В начале сентября Минобороны утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.

Темы: Верховная Радамобилизация
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