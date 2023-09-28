Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський і Столтенберг у Києві обговорили посилення ППО перед зимою

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 14:43
Зеленський і Столтенберг у Києві обговорили посилення ППО перед зимою
Фото Укрінформу

Президент Володимир Зеленський обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом посилення протиповітряної оборони України перед зимою.

Джерело: Зеленський на пресконференції з генсеком у Києві, "Європейська правда"

Деталі: Він розповів, що обговорив з генсеком ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою, потреби українських воїнів.

Реклама:

За словами Зеленського, потрібно тиснути на агресора, щоб Росія відступала.

Пряма мова: "Необхідне посилення повітряного щита України. Ми обговорили ситуацію у зв’язку з очікуваними атаками на енергоінфраструктуру України", – сказав президент і додав, що просив про збільшення постачання систем ППО державами-партнерами.

За його словами, генсек НАТО пообіцяв докласти зусиль, щоб такі постачання збільшувалися.

ВІДЕО ДНЯ

"Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити інфраструктуру і життя наших людей".

Що передувало: 

  • 20 вересня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує підсилення своєї протиповітряної оборони боєприпасами, запчастинами та технічним обслуговуванням для вже наявних систем.

Теми: ЗеленськийНАТОППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Зеленський
Новий міністр оборони Британії зустрівся з Зеленським у Києві
Зеленський анонсував на осінь потужні заходи для посилення України
Трюдо перепросив за запрошення до парламенту Канади ветерана СС "Галичина"
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: