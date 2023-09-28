Зеленський і Столтенберг у Києві обговорили посилення ППО перед зимою
Президент Володимир Зеленський обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом посилення протиповітряної оборони України перед зимою.
Джерело: Зеленський на пресконференції з генсеком у Києві, "Європейська правда"
Деталі: Він розповів, що обговорив з генсеком ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою, потреби українських воїнів.
За словами Зеленського, потрібно тиснути на агресора, щоб Росія відступала.
Пряма мова: "Необхідне посилення повітряного щита України. Ми обговорили ситуацію у зв’язку з очікуваними атаками на енергоінфраструктуру України", – сказав президент і додав, що просив про збільшення постачання систем ППО державами-партнерами.
За його словами, генсек НАТО пообіцяв докласти зусиль, щоб такі постачання збільшувалися.
"Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити інфраструктуру і життя наших людей".
Що передувало:
- 20 вересня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує підсилення своєї протиповітряної оборони боєприпасами, запчастинами та технічним обслуговуванням для вже наявних систем.