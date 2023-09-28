Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 14:43
Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой
Фото Укринформа

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом усиление противовоздушной обороны Украины перед зимой.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с генсеком в Киеве, "Европейская правда"

Детали: Он рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя, потребности украинских воинов.

Реклама:

По словам Зеленского, нужно давить на агрессора, чтобы Россия отступала.
Прямая речь: "Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", - сказал президент и добавил, что просил об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами.

По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.

"Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизнь наших людей".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 20 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны боеприпасами, запчастями и техническим обслуживанием для уже имеющихся систем.

Темы: ЗеленскийНАТОПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Зеленский
Новый министр обороны Британии встретился с Зеленским в Киеве
Зеленский анонсировал на осень мощные меропреятия по усилению Украины
Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана СС "Галичина"
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: