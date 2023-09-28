Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом усиление противовоздушной обороны Украины перед зимой.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с генсеком в Киеве, "Европейская правда"

Детали: Он рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя, потребности украинских воинов.

Реклама:

По словам Зеленского, нужно давить на агрессора, чтобы Россия отступала.

Прямая речь: "Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", - сказал президент и добавил, что просил об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами.

По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.

"Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизнь наших людей".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: