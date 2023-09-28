Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой
Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом усиление противовоздушной обороны Украины перед зимой.
Источник: Зеленский на пресс-конференции с генсеком в Киеве, "Европейская правда"
Детали: Он рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя, потребности украинских воинов.
По словам Зеленского, нужно давить на агрессора, чтобы Россия отступала.
Прямая речь: "Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", - сказал президент и добавил, что просил об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами.
По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.
"Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизнь наших людей".
Что предшествовало:
- 20 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны боеприпасами, запчастями и техническим обслуживанием для уже имеющихся систем.