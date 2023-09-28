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Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 14:43
Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой
Фото Укринформа

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом усиление противовоздушной обороны Украины перед зимой.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с генсеком в Киеве, "Европейская правда"

Детали: Он рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя, потребности украинских воинов.

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По словам Зеленского, нужно давить на агрессора, чтобы Россия отступала.
Прямая речь: "Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", - сказал президент и добавил, что просил об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами.

По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.

"Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизнь наших людей".

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Что предшествовало:

  • 20 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны боеприпасами, запчастями и техническим обслуживанием для уже имеющихся систем.

Темы: ЗеленскийНАТОПВО
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