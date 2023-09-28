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Залужний попросив у глави Штабу оборони Британії посилити українську ППО

Олена РощінаЧетвер, 28 вересня 2023, 16:53
Залужний попросив у глави Штабу оборони Британії посилити українську ППО
Валерій Залужний і Тоні Радакін, фото з Telegram головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на зустрічі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним говорив про контрнаступ і потреби українського війська.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ у Telegram

Пряма мова: "Зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

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Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.

Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією".

Цьому передувало: Вранці 28 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом у Києві.

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Теми: ЗалужнийВелика БританіяППОдопомога Україні
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