Залужний попросив у глави Штабу оборони Британії посилити українську ППО
Четвер, 28 вересня 2023, 16:53
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на зустрічі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним говорив про контрнаступ і потреби українського війська.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ у Telegram
Пряма мова: "Зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.
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Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.
Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією".
Цьому передувало: Вранці 28 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом у Києві.
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