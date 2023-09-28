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Залужный попросил у главы Штаба обороны Британии усилить украинскую ПВО

Елена РощинаЧетверг, 28 сентября 2023, 16:53
Залужный попросил у главы Штаба обороны Британии усилить украинскую ПВО
Валерий Залужный и Тони Радакин, фото из Telegram главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на встрече с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным говорил о контрнаступлении и потребностях украинского войска.

Источник: главнокомандующий ВСУ в Telegram

Прямая речь: "Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

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Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.

Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией".

Этому предшествовало: Утром 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве.

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Темы: ЗалужныйВеликобританияПВОпомощь Украине
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