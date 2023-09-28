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"Працюємо над тим, щоб був прогрес у питанні про членство в НАТО" – Зеленський

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 21:48
Працюємо над тим, щоб був прогрес у питанні про членство в НАТО – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі перемовин з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Джерело: звернення Зеленського 28 вересня

Пряма мова: "Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов’язково. І це не просто наша українська амбіція – це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес питання про членство в Альянсі".

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Деталі: Також Зеленський повідомив, що обговорив зі Столтенбергом формат ради "Україна-НАТО". Президент розповів і про результати перемовин із міністрами оборони Франції та Великобританії. Зокрема говорили про посилення українських воїнів та про загальну стратегію перемоги у війні. Зеленський повідомив, що є співпраця над спільним виробництвом необхідної Україні і партнерам зброї.  

Передісторія:

  • Раніше Зеленський повідомив, що обговорив зі Столтенбергом посилення протиповітряної оборони України перед зимою.

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Теми: ЗеленськийНАТО
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