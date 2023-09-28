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"Работаем над тем, чтобы был прогресс в вопросе о членстве в НАТО" – Зеленский

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 21:48
Работаем над тем, чтобы был прогресс в вопросе о членстве в НАТО – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: обращение Зеленского 28 сентября

Прямая речь: Украина заслуживает стать членом НАТО и станет обязательно. И это не просто наша украинская амбиция – это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир. Работаем над тем, чтобы был практический прогресс вопроса о членстве в Альянсе".

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Детали: Также Зеленский сообщил, что обсудил со Столтенбергом формат совета "Украина-НАТО". Президент рассказал и о результатах переговоров с министрами обороны Франции и Великобритании. В частности, говорили об усилении украинских воинов и об общей стратегии победы в войне. Зеленский сообщил, что есть сотрудничество над совместным производством необходимой Украине и партнерам оружия.

Предыстория:

  • Ранее Зеленский сообщил, что обсудил со Столтенбергом усиление противовоздушной обороны Украины перед зимой.

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Темы: ЗеленскийНАТО
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