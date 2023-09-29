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Байден заявив, що рух Трампа є загрозою демократії

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 вересня 2023, 04:32
Байден заявив, що рух Трампа є загрозою демократії
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден виступив із жорсткими попередженнями про загрози для демократії США, згадавши про екстремістські сили в лавах Республіканської партії, які підтримує експрезидент Дональд Трамп.

Джерело: Байден, цитує CNN

Пряма мова: "Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA (Make America Great Again – гасло кампанії Трампа на минулих виборах – ред.)".

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"Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується і залякується республіканськими екстремістами MAGA.

Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо".

"Трамп каже, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента.

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Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома".

Деталі: Байден натякнув на нещодавню пропозицію Трампа стратити генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів, і сказав, що мовчання республіканців щодо цього коментаря було "оглушливим".

"Ми всі повинні пам'ятати: демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки. Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися", – зазначив президент.

"Я вірю у вільні та чесні вибори і мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця – жодного, жодного, жодного – політичному насильству", – додав Байден.

Нагадаємо:

  • 14 серпня експрезиденту США офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.
  • Окрім Трампа, у справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.
  • Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.
  • Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори.
  • Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що посадить за ґрати своїх політичних опонентів, якщо знову стане президентом.

Теми: БайденТрампСША
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