Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден заявил, что движение Трампа является угрозой демократии

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 04:32
Байден заявил, что движение Трампа является угрозой демократии
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии США, упомянув об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает экс-президент Дональд Трамп.

Источник: Байден, цитирует CNN

Прямая речь: "Сейчас в Америке происходит нечто опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (Make America Great Again - лозунг кампании Трампа на прошлых выборах - ред.)".

Реклама:

"Нет сомнений, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA.

Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, в корне изменит институты американской демократии, какими мы их знаем".

"Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет на посту президента.

ВИДЕО ДНЯ

Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку".

Детали: Байден намекнул на недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчание республиканцев по этому комментарию было "оглушительным".

"Мы все должны помнить: демократии не обязательно гибнут под дулом винтовки. Они могут погибнуть, когда люди молчат, когда они не могут подняться", - отметил президент.

"Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места - ни одного, ни одного, ни одного - политическому насилию", - добавил Байден.

Напомним:

  • 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
  • Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
  • Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
  • Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.

Темы: БайденТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Байден
Первое слушание по импичменту Байдена провели в Конгрессе США
Сын Байдена судится с Джулиани из-за похищения личных данных
Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: