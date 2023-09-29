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Байден заявил, что движение Трампа является угрозой демократии

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 04:32
Байден заявил, что движение Трампа является угрозой демократии
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии США, упомянув об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает экс-президент Дональд Трамп.

Источник: Байден, цитирует CNN

Прямая речь: "Сейчас в Америке происходит нечто опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (Make America Great Again - лозунг кампании Трампа на прошлых выборах - ред.)".

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"Нет сомнений, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA.

Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, в корне изменит институты американской демократии, какими мы их знаем".

"Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет на посту президента.

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Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку".

Детали: Байден намекнул на недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчание республиканцев по этому комментарию было "оглушительным".

"Мы все должны помнить: демократии не обязательно гибнут под дулом винтовки. Они могут погибнуть, когда люди молчат, когда они не могут подняться", - отметил президент.

"Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места - ни одного, ни одного, ни одного - политическому насилию", - добавил Байден.

Напомним:

  • 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
  • Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
  • Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
  • Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.

Темы: БайденТрампСША
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