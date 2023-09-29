Окупанти кажуть про атаку дронів і знеструмлення населених пунктів у Курській області
П'ятниця, 29 вересня 2023, 05:14
Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.
Джерело: Старовойт у Телеграм
Пряма мова: "У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.
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Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню".
Деталі: Перед цим Старовойт повідомляв про роботу ППО в Курському районі.
Нагадаємо: Сім населених пунктів у Курській області Росії 26 вересня залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.
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