Окупанти кажуть про атаку дронів і знеструмлення населених пунктів у Курській області

Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

Джерело: Старовойт у Телеграм

Пряма мова: "У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.

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Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню".

Деталі: Перед цим Старовойт повідомляв про роботу ППО в Курському районі.

Нагадаємо: Сім населених пунктів у Курській області Росії 26 вересня залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.