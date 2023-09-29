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Оккупанты говорят об атаке дронов и обесточивании населенных пунктов в Курской области

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 05:14
Оккупанты говорят об атаке дронов и обесточивании населенных пунктов в Курской области
Фото иллюстративное, specmachinery.com.ua

Утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что с беспилотников были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты.

Источник: Старовойт в Телеграмм

Прямая речь: "В слободе Белой Белевского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

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Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница".

Детали: Перед этим Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.

Напомним: Семь населенных пунктов в Курской области России 26 сентября оказались обесточены из-за атаки якобы украинского беспилотника.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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