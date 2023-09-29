Росіяни знову вдарили по Миколаєву: поцілили в об’єкт інфраструктури

Рятувальник гасить пожежу на Миколаївщині. Скриншот з відео ДСНС

Вранці 29 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву, поціливши в об’єкт інфраструктури на околиці міста.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова мера: "Миколаїв − наслідки російських обстрілів. Зранку 29 вересня близько 04:13 місто зазнало ракетного удару. Маємо влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста".

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Деталі: Сєнкевич уточнив, що у результаті удару зайнялась суха трава. Рятувальники загасили пожежу о 06:45.

Деталі нічної атаки росіян уточнюються.

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