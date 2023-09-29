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Россияне снова ударили по Николаеву: попали в объект инфраструктуры

Ирина БалачукПятница, 29 сентября 2023, 07:59
Россияне снова ударили по Николаеву: попали в объект инфраструктуры
Спасатель тушит пожар на Николаевщине. Скриншот из видео ГСЧС

Утром 29 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву, попав в объект инфраструктуры на окраине города.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь мэра: "Николаев − последствия российских обстрелов. Утром 29 сентября около 04:13 город подвергся ракетному удару. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города".

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Детали: Сенкевич уточнил, что в результате удара загорелась сухая трава. Спасатели потушили пожар в 06:45.

Детали ночной атаки россиян уточняются.

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Темы: Николаевракетный ударвойна
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