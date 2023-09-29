Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова ударили по Николаеву: попали в объект инфраструктуры

Ирина БалачукПятница, 29 сентября 2023, 07:59
Россияне снова ударили по Николаеву: попали в объект инфраструктуры
Спасатель тушит пожар на Николаевщине. Скриншот из видео ГСЧС

Утром 29 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву, попав в объект инфраструктуры на окраине города.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь мэра: "Николаев − последствия российских обстрелов. Утром 29 сентября около 04:13 город подвергся ракетному удару. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города".

Реклама:

Детали: Сенкевич уточнил, что в результате удара загорелась сухая трава. Спасатели потушили пожар в 06:45.

Детали ночной атаки россиян уточняются.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Николаевракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Николаев
Враг вечером нанес ракетный удар по инфраструктуре Николаева
Херсон – под обстрелом, СМИ пишут о взрывах в Николаеве
Экс-руководство николаевского госпредприятия присвоило 1,3 миллиарда
Последние новости
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого в этот день перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
22:39
УточненоПолиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести
Все новости...
Реклама: