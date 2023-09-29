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СБУ приучает россиян к понятию блэкаут: атакована подстанция в Курской области

Валентина РоманенкоПятница, 29 сентября 2023, 09:24
СБУ приучает россиян к понятию блэкаут: атакована подстанция в Курской области
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Украинские беспилотники успешно атаковали электрическую подстанцию в Курской области РФ.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: На фоне того, что российское Минобороны рассказывает, как "уничтожило 11 украинских беспилотников" в Курской области, источник УП в спецслужбе предоставил видео успешной атаки на электрическую подстанцию.

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По словам нашего собеседника, именно к ней в том числе были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут - не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "бавовны"".

Темы: СБУвойнабеспилотники
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