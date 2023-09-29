Окупанти заявили, що збили 11 безпілотників у РФ

Російське Міноборони заявило, що нібито збило 11 безпілотників над Калузькою і Курською областями РФ.

Джерело: Міноборони РФ в Telegram

Дослівно відомство: "У ніч на 29 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: Окупанти заявили, що нібито ППО знищила 10 безпілотників над Курською областю і 1 − над Калузькою.

Передісторія:

Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що безпілотники скинули вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого були знеструмлені населені пункти.

26 вересня Старовойт заявив, що 7 населених пунктів у Курській області Росії залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.