"Вагнерівці" повертаються воювати в Україну − розвідка Британії
Розвідка Великої Британії підтверджує інформацію про те, що бойовики так званої групи Вагнера почали передислоковуватись в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 29 вересня
Деталі: Повідомляється, що бойовики повертаються в Україну як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.
Дослівно зі звіту: "Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК".
Деталі: Аналітики повідомили, що "вагнерівці" концентруються в районі Бахмута Донецької області і припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.
Передісторія:
- Підрозділи "вагнерівців" вийшли з України на початку червня – до невдалої спроби заколоту ватажка групи Євгенія Пригожина 23 червня, який загинув в авіакатастрофі 23 серпня разом з іншими керівниками групи.
- 27 вересня речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні.
- Перед цим глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що група Вагнера зберігає значну присутність в африканських країнах.