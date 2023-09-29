"Вагнерівці" повертаються воювати в Україну − розвідка Британії

Розвідка Великої Британії підтверджує інформацію про те, що бойовики так званої групи Вагнера почали передислоковуватись в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 29 вересня

Деталі: Повідомляється, що бойовики повертаються в Україну як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.

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Дослівно зі звіту: "Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК".

Деталі: Аналітики повідомили, що "вагнерівці" концентруються в районі Бахмута Донецької області і припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.

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