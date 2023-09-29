Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вагнерівці" повертаються воювати в Україну − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 09:31
Вагнерівці повертаються воювати в Україну − розвідка Британії
"Вагнерівці". Фото ілюстративне ТАСС

Розвідка Великої Британії підтверджує інформацію про те, що бойовики так званої групи Вагнера почали передислоковуватись в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 29 вересня

Деталі: Повідомляється, що бойовики повертаються в Україну як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.

Реклама:

Дослівно зі звіту: "Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК".

Деталі: Аналітики повідомили, що "вагнерівці" концентруються в районі Бахмута Донецької області і припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ВагнервійнаБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Вагнер
Путін наказав ексглаві Вагнера формувати нові "добробати" для війни
В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ
Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: