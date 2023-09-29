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"Вагнеровцы" возвращаются воевать в Украину − разведка Великобритании

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 09:31
Вагнеровцы возвращаются воевать в Украину − разведка Великобритании
"Вагнеровцы". Фото иллюстративное ТАСС

Разведка Великобритании подтверждает информацию о том, что боевики так называемой группы Вагнера начали передислоцироваться в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 29 сентября

Детали: Сообщается, что боевики возвращаются в Украину как по одному, так и в составе небольших групп, которые воюют против Украины на стороне различных пророссийских подразделений.

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Дословно из отчета: "Точный статус передислоцированного личного состава непонятен, но вполне вероятно, что отдельные лица перешли в части официальных сил Министерства обороны России и других ЧВК".

Детали: Аналитики сообщили, что "вагнеровцы" концентрируются в районе Бахмута Донецкой области и предположили, что в этом секторе их опыт пригодится российским оккупантам, поскольку многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой.

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Темы: ВагнервойнаБахмут
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