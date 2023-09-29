"Вагнеровцы" возвращаются воевать в Украину − разведка Великобритании
Разведка Великобритании подтверждает информацию о том, что боевики так называемой группы Вагнера начали передислоцироваться в Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 29 сентября
Детали: Сообщается, что боевики возвращаются в Украину как по одному, так и в составе небольших групп, которые воюют против Украины на стороне различных пророссийских подразделений.
Дословно из отчета: "Точный статус передислоцированного личного состава непонятен, но вполне вероятно, что отдельные лица перешли в части официальных сил Министерства обороны России и других ЧВК".
Детали: Аналитики сообщили, что "вагнеровцы" концентрируются в районе Бахмута Донецкой области и предположили, что в этом секторе их опыт пригодится российским оккупантам, поскольку многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой.
Предыстория:
- Подразделения "вагнеровцев" вышли из Украины в начале июня − до неудачной попытки мятежа главаря группы Евгения Пригожина 23 июня, который погиб в авиакатастрофе 23 августа вместе с другими руководителями группы.
- 27 сентября представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине.
- Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что группа Вагнера сохраняет значительное присутствие в африканских странах.