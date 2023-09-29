Росіяни вдарили по агропідприємству на Херсонщині

Російські загарбники завдали удару по агропідприємству у селищі Інженерне Херсонської області.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegeram

Дослівно ОВА: "Окупанти атакували агропідприємство у селищі Інженерне. Внаслідок обстрілу знищено сільськогосподарську техніку".

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Деталі: Люди під час атаки не постраждали.

Що було раніше: Вранці 29 вересня окупанти завдали удару по Херсону, поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.