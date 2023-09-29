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Россияне ударили по агропредприятию на Херсонщине

Ирина БалачукПятница, 29 сентября 2023, 11:06
Россияне ударили по агропредприятию на Херсонщине
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские захватчики нанесли удар по агропредприятию в поселке Инженерное Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА в Telegeram

Дословно ОВА: "Оккупанты атаковали агропредприятие в поселке Инженерное. В результате обстрела уничтожена сельскохозяйственная техника".

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Детали: Люди во время атаки не пострадали.

Что было раньше: Утром 29 сентября оккупанты нанесли удар по Херсону, ранения получили двое работников коммунального предприятия.

Темы: Херсонская областьвойна
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