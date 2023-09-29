Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по агропредприятию на Херсонщине

Ирина БалачукПятница, 29 сентября 2023, 11:06
Россияне ударили по агропредприятию на Херсонщине
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские захватчики нанесли удар по агропредприятию в поселке Инженерное Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА в Telegeram

Дословно ОВА: "Оккупанты атаковали агропредприятие в поселке Инженерное. В результате обстрела уничтожена сельскохозяйственная техника".

Реклама:

Детали: Люди во время атаки не пострадали.

Что было раньше: Утром 29 сентября оккупанты нанесли удар по Херсону, ранения получили двое работников коммунального предприятия.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Херсонская область
Оккупационные власти Херсонщины пожаловались в Кремль на российских военных
Херсонец погиб на пороге собственного дома из-за российской атаки
По Херсонщине утром был авиаудар, за сутки 12 человек ранены
Последние новости
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого в этот день перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
22:39
УточненоПолиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести
Все новости...
Реклама: