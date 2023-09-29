Россияне ударили по агропредприятию на Херсонщине
Пятница, 29 сентября 2023, 11:06
Российские захватчики нанесли удар по агропредприятию в поселке Инженерное Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА в Telegeram
Дословно ОВА: "Оккупанты атаковали агропредприятие в поселке Инженерное. В результате обстрела уничтожена сельскохозяйственная техника".
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Детали: Люди во время атаки не пострадали.
Что было раньше: Утром 29 сентября оккупанты нанесли удар по Херсону, ранения получили двое работников коммунального предприятия.