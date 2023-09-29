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Зеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 вересня 2023, 11:37
Зеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру
Фото: The Federation of Jewish Communities of Ukraine

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру, де у 1941-1943 роках нацисти розстріляли тисячі євреїв.

Джерело: повідомлення Федерації єврейських громад України

Дослівно: "Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва в урочищі. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч.

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На прохання Володимира Зеленського цього разу церемонія була обмежена та включала точну кількість учасників. Присутні були рабини з Києва, Бердичева, Житомира, Білої Церкви та Черкас, на чолі з заступником голови ради Федерації єврейських громад України – рабином Рафаелем Рутманом".

 
 

Деталі: Повідомляється, що Зеленський під час виступу зазначив, що юдаїзм в Україні сьогодні процвітає і розвивається без жодної дискримінації. Він передав вітання єврейській громаді, яка сьогодні ввечері відзначатиме свято Суккот.

Передісторія:

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Теми: Зеленськийісторія
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