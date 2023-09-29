Зеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, где в 1941-1943 годах нацисты расстреляли тысячи евреев.

Источник: сообщение Федерации еврейских общин Украины

Дословно: "Трагедия в Бабьем Яру в годы Второй Мировой войны стала всемирным символом Холокоста. 29 сентября 1941 года нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева в урочище. В тот день было расстреляно более 22 тысяч человек. Конвейер смерти на том не остановился и к середине октября количество жертв превысило 50 тысяч.

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По просьбе Владимира Зеленского на этот раз церемония была ограничена и включала точное количество участников. Присутствовали раввины из Киева, Бердичева, Житомира, Белой Церкви и Черкасс, во главе с заместителем председателя совета Федерации еврейских общин Украины - раввином Рафаэлем Рутманом".

Детали: Сообщается, что Зеленский во время выступления отметил, что иудаизм в Украине сегодня процветает и развивается без всякой дискриминации. Он передал приветствие еврейской общине, которая сегодня вечером будет отмечать праздник Суккот.

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