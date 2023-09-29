Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 14:57
СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на підсанкційного гендиректора російської авіакомпанії "223 льотний загін" Міноборони РФ Юрія Великоклада.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, посадовець надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.

Реклама:

За наявними даними, саме він організував переправлення дронів-камікадзе типу "Шахед" з Ірану до українського кордону, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми, зазначають в СБУ.

Тоді ворог завдав удару по двох багатоповерхових житлових будинках та будівлі СБУ. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення.

Дослівно: "Встановлено, що перевезення іранських дронів на територію РФ здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер".

Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста.

Для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден.

Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" витратили 56 млн російських рублів.

Для маскування контактів з льотним загоном фігуранта представники російської ПВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами РФ".

Деталі: Повідомляється, що Великокладу оголошено про підозру.

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають у спецслужбі.

Теми: ШахедСБУвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Шахед
Військові розповіли, чим відрізняється "модернізований" Shahed-136 від старого "мопеда"
Повітряники за ніч збили 34 з 44-х "Шахедів" і 6 розвідувальних дронів 
США наклали санкції на мережу, яка сприяє виробництву "Шахедів" в Ірані
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: