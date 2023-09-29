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СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 14:57
СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на підсанкційного гендиректора російської авіакомпанії "223 льотний загін" Міноборони РФ Юрія Великоклада.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, посадовець надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.

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За наявними даними, саме він організував переправлення дронів-камікадзе типу "Шахед" з Ірану до українського кордону, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми, зазначають в СБУ.

Тоді ворог завдав удару по двох багатоповерхових житлових будинках та будівлі СБУ. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення.

Дослівно: "Встановлено, що перевезення іранських дронів на територію РФ здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

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Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер".

Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста.

Для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден.

Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" витратили 56 млн російських рублів.

Для маскування контактів з льотним загоном фігуранта представники російської ПВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами РФ".

Деталі: Повідомляється, що Великокладу оголошено про підозру.

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають у спецслужбі.

Теми: ШахедСБУвійнаРосія
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