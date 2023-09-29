СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на подсанкционного гендиректора российской авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны РФ Юрия Великоклада.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, чиновник предоставлял самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украину.

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По имеющимся данным, именно он организовал переправку дронов-камикадзе типа "Шахед" из Ирана к украинской границе, которыми 3 июля этого года агрессор атаковал Сумы, отмечают в СБУ.

Тогда враг нанес удар по двум многоэтажным жилым домам и зданию СБУ. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского населения.

Дословно: "Установлено, что перевозки иранских дронов на территорию РФ осуществляли на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

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Кроме того, в конце 2022 и в начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер".

В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города.

Для осуществления перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование воздушных судов.

Задокументировано, что за 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" потратили 56 млн российских рублей.

Для маскировки контактов с летным отрядом фигуранта представители российской ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами России".

Детали: Сообщается, что Великокладу объявлено о подозрении.

Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, отмечают в спецслужбе.