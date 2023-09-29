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Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 15:04
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
МЗС України, фото з сайту міністерства

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нереалістичність вступу України до Європейського Союзу, доки триває війна і площа та населення країни нібито не відомі. 

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Ніколенка: "Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів".

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Цьому передувало: Віктор Орбан заявив, що ЄС потрібно буде "відповісти на дуже довгі й складні питання, доки дійде до моменту, коли можна буде ухвалити рішення навіть про початок переговорів" про вступ України до ЄС. 

"Коли ми будемо обговорювати майбутнє України у Брюсселі восени, у нас не вийде уникнути питання, чи ми можемо серйозно задумуватися про членство такої країни. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни?", – заявив угорський прем’єр. 

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"Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС – ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно", – запевнив Орбан. 

Напередодні віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що невирішені територіальні питання ніколи не були перешкодою у процесі євроінтеграції України та не будуть на заваді і надалі.

Теми: МЗСУгорщинаОрбанєвроінтеграція
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