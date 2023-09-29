Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 15:04
Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории
МИД Украины, фото с сайта министерства

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нереалистичности вступления Украины в Европейский Союз, пока идет война и площадь и население страны якобы не известны. 

Источник: комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Николенко: "Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ".

Реклама:

Этому предшествовало: Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно будет "ответить на очень долгие и сложные вопросы, пока дойдет до момента, когда можно будет принять решение хотя бы о начале переговоров" о вступлении Украины в ЕС. 

"Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе осенью, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая в состоянии войны?", – заявил венгерский премьер. 

ВИДЕО ДНЯ

"Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает... Принимать (в ЕС – ред.) страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", – заверил Орбан.

Накануне вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что нерешенные территориальные вопросы никогда не были препятствием в процессе евроинтеграции Украины и не будут мешать и в дальнейшем.

Темы: МИДВенгрияОрбаневроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
МИД
В Киеве пройдет Форум оборонных индустрий, где будет 165 компаний со всего мира – Кулеба
МИД опроверг сообщение о предложении Украине "свергнуть" правительство Польши
В МИД призывают Польшу "отбросить эмоции" и конструктивно решить вопрос с зерном
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: