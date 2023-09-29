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Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 15:04
Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории
МИД Украины, фото с сайта министерства

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нереалистичности вступления Украины в Европейский Союз, пока идет война и площадь и население страны якобы не известны. 

Источник: комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Николенко: "Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ".

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Этому предшествовало: Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно будет "ответить на очень долгие и сложные вопросы, пока дойдет до момента, когда можно будет принять решение хотя бы о начале переговоров" о вступлении Украины в ЕС. 

"Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе осенью, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая в состоянии войны?", – заявил венгерский премьер. 

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"Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает... Принимать (в ЕС – ред.) страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", – заверил Орбан.

Накануне вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что нерешенные территориальные вопросы никогда не были препятствием в процессе евроинтеграции Украины и не будут мешать и в дальнейшем.

Темы: МИДВенгрияОрбаневроинтеграция
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