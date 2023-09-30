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Під КМДА знову мітингували за виділення більших грошей на ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 12:44
Під КМДА знову мітингували за виділення більших грошей на ЗСУ
акція під КМДА 30 вересня, фото: Олег Симороз у Facebook

У суботу зранку під будівлею Київської міської ради вже втретє зібралися мітингувальники, які вимагають у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку Збройних сил України.

Джерело: hromadske

Деталі: Під стінами Київради зібралися близько двох сотень людей. Протестувальники з плакатами скандували "Гроші на ЗСУ" та "Ганьба".

Цього разу до мітингувальників не вийшов ніхто з представників міської влади. Минулого разу виходили заступник столичного голови Володимир Бондаренко та депутатка Київради Ксенія Семенова, які обіцяли скликати позачергову сесію.

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Подібні акції під стінами Київради вже відбулися 16-го та 23 вересня. Першого разу один з активістів облив будівлю червоною фарбою, його затримали та склали адмінпротоколи.

Другого разу мітингувальники, крім підтримки оборони, вимагали також пандуси в укриття, госпіталі, укриття у школах і садочках. До них вийшли представники влади, які пообіцяли виділити з бюджету міста 120 млн на пандуси в укриттях упродовж тижня.

Схожі акції з вимогою до місцевої влади спрямувати більше коштів на армію відбулися і в інших містах України, зокрема у Львові, Тернополі та Одесі.

Як відомо, під час дії воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження.

Що передувало: 29 вересня мер Києва Віталій Кличко анонсував, що наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради, де ухвалять рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки ЗСУ.

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Теми: КиївгрошіЗбройні сили
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