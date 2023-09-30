Под КГГА снова митинговали за выделение больших денег на ВСУ

В субботу утром под зданием Киевского городского совета уже в третий раз собрались митингующие, которые требуют у местных властей направить больше бюджетных средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Источник: hromadske

«Гроші на ЗСУ» і «Соромно за тротуари»: під будівлею Київської міськради вже втретє зібралися мітингувальники. Вони вимагають у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку ЗСУ.



До мітингувальників ніхто не вийшов із представників влади



Фото: Оксана Іваницька… pic.twitter.com/hgp5TTZUoq Реклама: September 30, 2023

Детали: Под стенами Киевсовета собрались около двух сотен человек. Протестующие с плакатами скандировали "Деньги на ВСУ" и "Позор".

На этот раз к митингующим не вышел никто из представителей городской власти. В прошлый раз выходили заместитель столичного головы Владимир Бондаренко и депутат Киевсовета Ксения Семенова, которые обещали созвать внеочередную сессию.

ВИДЕО ДНЯ

Подобные акции под стенами Киевсовета уже состоялись 16-го и 23 сентября. В первый раз один из активистов облил здание красной краской, его задержали и составили админпротоколы.

Во второй раз митингующие, кроме поддержки обороны, требовали также пандусы в укрытия, госпитали, укрытия в школах и садиках. К ним вышли представители власти, которые пообещали выделить из бюджета города 120 млн на пандусы в укрытиях в течение недели.

Похожие акции с требованием к местным властям направить больше средств на армию состоялись и в других городах Украины, в частности во Львове, Тернополе и Одессе.

Как известно, во время действия военного положения организация мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также спортивных, образовательных, культурно-просветительских, религиозных, развлекательных и зрелищных массовых мероприятий возможна лишь при исключительных обстоятельствах и только при условии их письменного согласования.

Что предшествовало: 29 сентября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета, где примут решение о выделении дополнительного финансирования программы поддержки ВСУ.