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Україна стане донором глобальної безпеки – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 21:10
Україна стане донором глобальної безпеки – Зеленський
фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський відзначив, що Україна почала свій шлях до перетворення на донора глобальної безпеки завдяки своїй оборонній промисловості.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова Зеленського: "Працюємо, щоб почати в Україні виробляти такі потрібні нам системи. Колись, з часом, побачимо максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом і зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз.

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Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем.

І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України!".

Деталі: Зеленський впевнений, що Україна стане донором глобальної безпеки, зокрема, завдяки оборонній промисловості.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Зеленський на форумі оборонних індустрій оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

В рамках Міжнародного форуму оборонних індустрій українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами, на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Теми: Зеленськийзброявійна
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