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Украина станет донором глобальной безопасности - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 21:10
Украина станет донором глобальной безопасности - Зеленский
фото: пресслужба президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина начала свой путь к превращению в донора глобальной безопасности благодаря своей оборонной промышленности.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь Зеленского: "Работаем, чтобы начать в Украине производить такие нужные нам системы. Когда-то, со временем, увидим максимальную вооруженную мощность Украины, наших производителей, нашего ОПК, нашего нового сотрудничества с миром и сможем сказать, что начало этого было заложено именно сейчас.

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Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем.

И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться. Я благодарю всех, чья работа - именно такие результаты для Украины!".

Детали: Зеленский уверен, что Украина станет донором глобальной безопасности, в частности, благодаря оборонной промышленности.

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Что предшествовало: Зеленский на форуме оборонных индустрий объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального Оборонного фонда.

В рамках Международного форума оборонных индустрий украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами, на момент закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.

Темы: Зеленскийоружиевойна
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