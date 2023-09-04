Арахамія сказав, коли Рада голосуватиме за зміну міністра оборони
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляє, що наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за відставку Олексія Резнікова і призначення Рустема Умєрова на посаду мінстра оборони.
Джерело: Арахамія у Телеграм
Пряма мова: "Звільнення на цьому тижні:
– звільнення міністра обороні;
– звільнення голови Фонду Держмайна України".
Деталі: Крім того, Арахамія додав, що народні депутати голосуватимуть за призначення на посаду міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", – додав глава фракції "Слуга народу".
За його словами, ВР також голосуватиме за "відновлення декларування всіх чиновників в форматі, погодженом з міжнародними партнерами" і "зміни до закону про РЕРів" у першому читанні.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Передісторія:
- 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
- 19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.
- Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.
- 28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.