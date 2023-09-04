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Арахамія сказав, коли Рада голосуватиме за зміну міністра оборони

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 00:25
Арахамія сказав, коли Рада голосуватиме за зміну міністра оборони
Давид Арахамія, фото з його Facebook-сторінки

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляє, що наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за відставку Олексія Резнікова і призначення Рустема Умєрова на посаду мінстра оборони.

Джерело: Арахамія у Телеграм

Пряма мова: "Звільнення на цьому тижні:

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– звільнення міністра обороні;

– звільнення голови Фонду Держмайна України".

Деталі: Крім того, Арахамія додав, що народні депутати голосуватимуть за призначення на посаду міністра оборони України Рустема Умєрова.

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"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", – додав глава фракції "Слуга народу".

За його словами, ВР також голосуватиме за "відновлення декларування всіх чиновників в форматі, погодженом з міжнародними партнерами" і "зміни до закону про РЕРів" у першому читанні.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Передісторія:

  • 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
  • 19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.
  • Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.
  • 28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.

Теми: Верховна РадаАрахаміяРезніковМіноборони
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