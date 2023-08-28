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Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду

Роман РоманюкПонеділок, 28 серпня 2023, 19:32
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
РЕЗНІКОВ (ЛІВОРУЧ) І ЗЕЛЕНСЬКИЙ (ПРАВОРУЧ). ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.

Джерело: міністр оборони на пресконференції у понеділок

Деталі: Журналісти поцікавились у міністра, чи після скандалів із закупівлями МОУ президент пропонував йому піти у відставку.

Пряма мова Резнікова: "Ми маємо дуже багато спілкування з президентом. Але воно на 98% стосується нашої оборони. Ще на 2% - із розмов про майбутнє нашої армії в контексті глобальному. Але пропонувати людину на посаду міністра оборони – це право президента, і якщо він запропонує мені попрацювати над реалізацією іншого проєкту, то я б, мабуть, погодився. Бо ця посада, хто б на ній не був – це Голгофа".

Ще деталі: На уточнення журналістів, чи пропонував Зеленський міністру стати послом у Великій Британії, Резніков відповів ухильно.

Пряма мова міністра: "Ще у 2021 році перед призначенням мене в Міноборони у президента було кілька різних проєктів, які я був готовий реалізовувати. І президент обирав. Посада посла – це не проєкт. Але є кілька різних можливостей, як реалізувати ці великі проєкти, особливо в контексті проєкту майбутнього нашої армії".

Передісторія:

  • 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
  • 19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.
  • Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.

Теми: РезніковМіноборониЗеленськийпрезидент
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