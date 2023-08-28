Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.

Джерело: міністр оборони на пресконференції у понеділок

Деталі: Журналісти поцікавились у міністра, чи після скандалів із закупівлями МОУ президент пропонував йому піти у відставку.

Пряма мова Резнікова: "Ми маємо дуже багато спілкування з президентом. Але воно на 98% стосується нашої оборони. Ще на 2% - із розмов про майбутнє нашої армії в контексті глобальному. Але пропонувати людину на посаду міністра оборони – це право президента, і якщо він запропонує мені попрацювати над реалізацією іншого проєкту, то я б, мабуть, погодився. Бо ця посада, хто б на ній не був – це Голгофа".

Ще деталі: На уточнення журналістів, чи пропонував Зеленський міністру стати послом у Великій Британії, Резніков відповів ухильно.

Пряма мова міністра: "Ще у 2021 році перед призначенням мене в Міноборони у президента було кілька різних проєктів, які я був готовий реалізовувати. І президент обирав. Посада посла – це не проєкт. Але є кілька різних можливостей, як реалізувати ці великі проєкти, особливо в контексті проєкту майбутнього нашої армії".

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