В Умані перед Рош га-Шана вводять особливий режим, заборонять продаж алкоголю
В Умані перед Рош га-Шана забороняють продавати алкоголь та вводять контроль на пересування містом.
Джерело: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram
Деталі: З 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва в Умані забороняють продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів).
Також не дозволений продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект та продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.
Пряма мова: "З 11 по 21 вересня буде встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік.
Ми прагнемо максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих. Тому прошу з розумінням ставитися до всіх заходів".
Довідково: Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.
Передісторія:
- 8 серпня 2023 року Черкаська ОВА рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані 15-17 вересня, але заявляла, що вживає заходів для посилення заходів безпеки.
- Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи.
- За оцінкою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати на Рош га-Шана.
- У 2022 році до Умані на Рош га-Шана приїхали прочани попри попередження про небезпеку перебування в Україні.