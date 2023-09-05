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В Умані перед Рош га-Шана вводять особливий режим, заборонять продаж алкоголю

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 17:46
В Умані перед Рош га-Шана вводять особливий режим, заборонять продаж алкоголю
ХАСИДИ В УМАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

В Умані перед Рош га-Шана забороняють продавати алкоголь та вводять контроль на пересування містом.

Джерело: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Деталі: З 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва в Умані забороняють продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів).

Також не дозволений продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект та продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

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Пряма мова: "З 11 по 21 вересня буде встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік.

Ми прагнемо максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих. Тому прошу з розумінням ставитися до всіх заходів".

Довідково: Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 серпня 2023 року Черкаська ОВА рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані 15-17 вересня, але заявляла, що вживає заходів для посилення заходів безпеки.
  • Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи.
  • За оцінкою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати на Рош га-Шана.
  • У 2022 році до Умані на Рош га-Шана приїхали прочани попри попередження про небезпеку перебування в Україні.

Теми: Уманьхасиди
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