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Понад 30 тисяч хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 11:32
Понад 30 тисяч хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана
ХАСИДИ В УМАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

За оцінкою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні в Умань на Рош га-Шана.

Джерело: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Дослівно: "Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості прочан у воюючу країну потребує серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших заходів з боку державних органів".

Деталі: Представники міської та обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати та митники поінформували про готовність прийняти понад 30 тисяч паломників.

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Згідно з повідомленням служби, мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що убезпечити укриттями від обстрілів таку кількість людей, до того ж сконцентрованих на відносно малій площі, практично неможливо.

Однак, зазначають, що і центральні, і місцеві органи влади накопичили значний досвід організації прощі й зуміли врегулювати питання, які здавалися нерозв’язними. Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію.

Довідково: Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 8 серпня 2023 року Черкаська обласна військова адміністрація Черкаська обласна військова адміністрація рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані 15-17 вересня, але заявляла, що вживає заходів для посилення заходів безпеки. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи. 
  • У 2022 році до Умані на Рош га-Шана приїхали прочани попри попередження про небезпеку перебування в Україні. 
  • Хасиди щороку з’їжджаються до Умані на могилу цадика Нахмана. Це місце паломництва для хасидів з усього світу.

Теми: УкраїнаЧеркаська областьєвреїхасиди
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