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Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент

Роман Романюк, Олена РощінаСереда, 6 вересня 2023, 12:22
Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент
Рустем Умєров, фото "Української правди"

Колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова почали розглядати як кандидата на посаду міністра оборони нещодавно, цьому посприяла його репутація та хороші зв’язки за кордоном.

Джерело: стаття "Української правди" "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"

Деталі: Один із близьких соратників президента не під запис розповів, що кандидат на міністра оборони з'явився дуже швидко і "буквально днів 10 тому". 

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За його словами, Володимир Зеленський покликав Рустема Умєрова – і той "не зміг відмовитись". 

"Очевидно, що Умєрова в команду ввів Єрмак, але рішення по МОУ – це рішення президента. Єрмака Рустем цілком влаштовував у Фонді держмайна", – розповів цей співрозмовник УП.

Умєров став компромісною кандидатурою, адже Зеленський бачить у ньому менеджера, прозахідні активісти – людину з репутацією, Єрмак – того, хто не зачепить важливих для нього двох заступників міністра оборони.

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Формально Рустем Умєров прийшов у політику як депутат партії Святослава Вакарчука "Голос", але по факту він є радше представником Меджлісу кримських татар. 

Із Андрієм Єрмаком він познайомився у 2019 році, коли той був ще помічником Володимира Зеленського, а не головою Офісу президента. 

"У серпні 2019 року Андрій (Єрмак – УП) був радником президента. Тоді розробляли план візиту президента до Туреччини, а в нас у Туреччині дуже велика діаспора. Ми з тих часів почали працювати, давали свій інсайд", – пояснював колись УП сам Умєров

28 лютого 2022 року Умєров був членом делегації на переговорах із росіянами в Білорусі, а коли переговори перенесли у Стамбул, українській команді відчутно допомогли зв'язки Умєрова з турецьким істеблішментом, які він здобув ще за часів роботи помічником Мустафи Джемілєва.

За даними УП, Умєров особисто знайомий із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та має прямий контакт з його правою рукою Ібрагімом Каліном.

Для Офісу президента Умєров корисний також своїми зв'язками з Саудівською Аравією. Він був одним із членів української делегації на нещодавній "мирній" зустрічі безпекових радників у Джидді.

Тож рішення призначити Умєрова в Міноборони несподіване лише на перший погляд. 

При цьому з лютого з різних причин було відкинуто ідеї призначити міністром оборони керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, віцепрем'єра з відбудови Олександра Кубракова та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Передісторія:

Читайте також: Рустем Умєров: На переговорах ми запитували росіян: де вони бачать нацистів? А вони верзли дурню про іноземні бази

Теми: Умєров РустемМінобороникадриЗеленський
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