Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент
Колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова почали розглядати як кандидата на посаду міністра оборони нещодавно, цьому посприяла його репутація та хороші зв’язки за кордоном.
Джерело: стаття "Української правди" "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"
Деталі: Один із близьких соратників президента не під запис розповів, що кандидат на міністра оборони з'явився дуже швидко і "буквально днів 10 тому".
За його словами, Володимир Зеленський покликав Рустема Умєрова – і той "не зміг відмовитись".
"Очевидно, що Умєрова в команду ввів Єрмак, але рішення по МОУ – це рішення президента. Єрмака Рустем цілком влаштовував у Фонді держмайна", – розповів цей співрозмовник УП.
Умєров став компромісною кандидатурою, адже Зеленський бачить у ньому менеджера, прозахідні активісти – людину з репутацією, Єрмак – того, хто не зачепить важливих для нього двох заступників міністра оборони.
Формально Рустем Умєров прийшов у політику як депутат партії Святослава Вакарчука "Голос", але по факту він є радше представником Меджлісу кримських татар.
Із Андрієм Єрмаком він познайомився у 2019 році, коли той був ще помічником Володимира Зеленського, а не головою Офісу президента.
"У серпні 2019 року Андрій (Єрмак – УП) був радником президента. Тоді розробляли план візиту президента до Туреччини, а в нас у Туреччині дуже велика діаспора. Ми з тих часів почали працювати, давали свій інсайд", – пояснював колись УП сам Умєров.
28 лютого 2022 року Умєров був членом делегації на переговорах із росіянами в Білорусі, а коли переговори перенесли у Стамбул, українській команді відчутно допомогли зв'язки Умєрова з турецьким істеблішментом, які він здобув ще за часів роботи помічником Мустафи Джемілєва.
За даними УП, Умєров особисто знайомий із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та має прямий контакт з його правою рукою Ібрагімом Каліном.
Для Офісу президента Умєров корисний також своїми зв'язками з Саудівською Аравією. Він був одним із членів української делегації на нещодавній "мирній" зустрічі безпекових радників у Джидді.
Тож рішення призначити Умєрова в Міноборони несподіване лише на перший погляд.
При цьому з лютого з різних причин було відкинуто ідеї призначити міністром оборони керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, віцепрем'єра з відбудови Олександра Кубракова та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Передісторія:
- 5 вересня Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони Олексія Резнікова, який подав заяву про відставку за рішенням президента. Також нардепи звільнили Рустема Умєрова з посади голови ФДМ.
- Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту призначити Рустема Умєрова міністром оборони України, а Меджліс кримськотатарського народу закликав народних депутатів підтримати цю кандидатуру.
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