Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент

Колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова почали розглядати як кандидата на посаду міністра оборони нещодавно, цьому посприяла його репутація та хороші зв’язки за кордоном.

Джерело: стаття "Української правди" "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"

Деталі: Один із близьких соратників президента не під запис розповів, що кандидат на міністра оборони з'явився дуже швидко і "буквально днів 10 тому".

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За його словами, Володимир Зеленський покликав Рустема Умєрова – і той "не зміг відмовитись".

"Очевидно, що Умєрова в команду ввів Єрмак, але рішення по МОУ – це рішення президента. Єрмака Рустем цілком влаштовував у Фонді держмайна", – розповів цей співрозмовник УП.

Умєров став компромісною кандидатурою, адже Зеленський бачить у ньому менеджера, прозахідні активісти – людину з репутацією, Єрмак – того, хто не зачепить важливих для нього двох заступників міністра оборони.

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Формально Рустем Умєров прийшов у політику як депутат партії Святослава Вакарчука "Голос", але по факту він є радше представником Меджлісу кримських татар.

Із Андрієм Єрмаком він познайомився у 2019 році, коли той був ще помічником Володимира Зеленського, а не головою Офісу президента.

"У серпні 2019 року Андрій (Єрмак – УП) був радником президента. Тоді розробляли план візиту президента до Туреччини, а в нас у Туреччині дуже велика діаспора. Ми з тих часів почали працювати, давали свій інсайд", – пояснював колись УП сам Умєров.

28 лютого 2022 року Умєров був членом делегації на переговорах із росіянами в Білорусі, а коли переговори перенесли у Стамбул, українській команді відчутно допомогли зв'язки Умєрова з турецьким істеблішментом, які він здобув ще за часів роботи помічником Мустафи Джемілєва.

За даними УП, Умєров особисто знайомий із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та має прямий контакт з його правою рукою Ібрагімом Каліном.

Для Офісу президента Умєров корисний також своїми зв'язками з Саудівською Аравією. Він був одним із членів української делегації на нещодавній "мирній" зустрічі безпекових радників у Джидді.

Тож рішення призначити Умєрова в Міноборони несподіване лише на перший погляд.

При цьому з лютого з різних причин було відкинуто ідеї призначити міністром оборони керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, віцепрем'єра з відбудови Олександра Кубракова та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Передісторія:

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