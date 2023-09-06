Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент

Роман Романюк, Олена РощінаСереда, 6 вересня 2023, 12:22
Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент
Рустем Умєров, фото "Української правди"

Колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова почали розглядати як кандидата на посаду міністра оборони нещодавно, цьому посприяла його репутація та хороші зв’язки за кордоном.

Джерело: стаття "Української правди" "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"

Деталі: Один із близьких соратників президента не під запис розповів, що кандидат на міністра оборони з'явився дуже швидко і "буквально днів 10 тому". 

Реклама:

За його словами, Володимир Зеленський покликав Рустема Умєрова – і той "не зміг відмовитись". 

"Очевидно, що Умєрова в команду ввів Єрмак, але рішення по МОУ – це рішення президента. Єрмака Рустем цілком влаштовував у Фонді держмайна", – розповів цей співрозмовник УП.

Умєров став компромісною кандидатурою, адже Зеленський бачить у ньому менеджера, прозахідні активісти – людину з репутацією, Єрмак – того, хто не зачепить важливих для нього двох заступників міністра оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Формально Рустем Умєров прийшов у політику як депутат партії Святослава Вакарчука "Голос", але по факту він є радше представником Меджлісу кримських татар. 

Із Андрієм Єрмаком він познайомився у 2019 році, коли той був ще помічником Володимира Зеленського, а не головою Офісу президента. 

"У серпні 2019 року Андрій (Єрмак – УП) був радником президента. Тоді розробляли план візиту президента до Туреччини, а в нас у Туреччині дуже велика діаспора. Ми з тих часів почали працювати, давали свій інсайд", – пояснював колись УП сам Умєров

28 лютого 2022 року Умєров був членом делегації на переговорах із росіянами в Білорусі, а коли переговори перенесли у Стамбул, українській команді відчутно допомогли зв'язки Умєрова з турецьким істеблішментом, які він здобув ще за часів роботи помічником Мустафи Джемілєва.

За даними УП, Умєров особисто знайомий із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та має прямий контакт з його правою рукою Ібрагімом Каліном.

Для Офісу президента Умєров корисний також своїми зв'язками з Саудівською Аравією. Він був одним із членів української делегації на нещодавній "мирній" зустрічі безпекових радників у Джидді.

Тож рішення призначити Умєрова в Міноборони несподіване лише на перший погляд. 

При цьому з лютого з різних причин було відкинуто ідеї призначити міністром оборони керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, віцепрем'єра з відбудови Олександра Кубракова та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Передісторія:

Читайте також: Рустем Умєров: На переговорах ми запитували росіян: де вони бачать нацистів? А вони верзли дурню про іноземні бази

Теми: Умєров РустемМінобороникадриЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області – Генштаб

Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування

Публіцист Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу. Спецслужба спростувала

Команда елітної серії автогонок Формула-1 вперше в історії підписала українця

Рада найближчим часом збільшить видатки на оборону на 300 мільярдів – нардеп

Усі новини...
Умєров Рустем
Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова
Зеленський подав кандидатуру Умєрова на міністра оборони, Меджліс закликав підтримати її
Останні новини
20:46
Латвія перестала впускати автомобілі з російською реєстрацією
20:42
Фонд держмайна виставив на приватизацію "Волиньторф" зі стартовою ціною 190 мільйонів
20:40
Міненерго не планує застосовувати графіки відключення електроенергії з жовтня
20:30
Бербок закликала прискорити посилення ППО України перед холодами
20:27
Львівщина у 2023 році очолила рейтинг корупціонерів – дані реєстру НАЗК
20:25
Кабмін виділив ще 135 мільйонів на питну воду для постраждалих від підриву Каховської ГЕС регіонів
20:18
Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року
20:00
МОЗ не заперечує проти продажу препаратів екстреної контрацепції без рецепта
19:53
Від розміщення ОВДП залучили ще понад 14 мільярдів
19:50
У Румунії навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття
Усі новини...
Реклама: