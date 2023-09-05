Зеленський подав кандидатуру Умєрова на міністра оборони, Меджліс закликав підтримати її

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити Рустема Умєрова міністром оборони України, Меджліс кримськотатарського народу закликав народних депутатів підтримати цю кандидатуру.

Джерело: сайт Верховної Ради України і заява Президії Меджлісу кримськотатарського народу, оприлюднена Рефатом Чубаровим

Деталі: 5 вересня президент вніс до парламенту проєкт постанови про призначення Умєрова на посаду міністра оборони (№10004). Перед цим Верховна Рада звільнила з цієї посади Олексія Резнікова, який подав заяву про відставку за рішенням Зеленського.

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Меджліс зазначив, що Рустем Умєров є одним із представників корінного кримськотатарського народу, він народився у місцях депортації кримськотатарського народу, проте виріс у рідному Криму, здобув вищу освіту та вступив у професійну діяльність в умовах незалежної Української держави.

Дослівно Меджліс: "Усі етапи та успішні результати професійної та політичної діяльності Рустема Умєрова, його людські якості та принципи, що їм поділяються, дозволяють нам висловити підтримку пропозиції президента України Володимира Зеленського та закликати народних депутатів України ухвалити рішення щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України".

Заява президії Меджлісу кримськотатарського народу щодо кандидатури Рустема Умєрова на посаду міністра оборони Facebook Рефата Чубарова

Довідка: Міністра оборони призначає Верховна Рада за поданням президента України.

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Відставка Резнікова відбулася після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами.

На посаду міністра оборони замість Резнікова планують уже цього тижня призначити Рустема Умєрова, який до цього рік очолював Фонд державного майна.

Верховна Рада 5 вересня звільнила Умєрова з посади голови ФДМ.

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