В РДК заявили, що вбили працівника ФСБ і поранили ще 10-ьох під час рейду

РДК заявили про рейд у прикордонній смузі. Скриншот з відео РДК.

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, заявив про рейд у прикордонній смузі, під час якого постраждали співробітники російської Федеральної служби безпеки.

Джерело: РДК в Telegram

Дослівно: "Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено".

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Що передувало:

У вівторок 5 вересня РДК взяв на себе відповідальність за рейд у Брянську область Росії 4 вересня і повідомив про ліквідацію двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

Раніше РДК повідомляли, що разом з СБУ провели атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.

24 червня РДК і легіон "Свобода Росії" підтримали заколот "вагнерівців" проти російської влади й закликали своїх прихильників до активних дій.

РДК у травні заявляли, що перетинали кордон і заходили на територію Росії.