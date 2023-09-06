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В РДК заявили, що вбили працівника ФСБ і поранили ще 10-ьох під час рейду

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 17:19
В РДК заявили, що вбили працівника ФСБ і поранили ще 10-ьох під час рейду
РДК заявили про рейд у прикордонній смузі. Скриншот з відео РДК.

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, заявив про рейд у прикордонній смузі, під час якого постраждали співробітники російської Федеральної служби безпеки.

Джерело: РДК в Telegram

Дослівно: "Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено".

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Що передувало:

  • У вівторок 5 вересня РДК взяв на себе відповідальність за рейд у Брянську область Росії 4 вересня і повідомив про ліквідацію  двох співробітників прикордонної служби ФСБ.
  • Раніше РДК повідомляли, що разом з СБУ провели атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.
  • 24 червня РДК і легіон "Свобода Росії" підтримали заколот "вагнерівців" проти російської влади й закликали своїх прихильників до активних дій.
  • РДК у травні заявляли, що перетинали кордон і заходили на територію Росії.  

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Теми: РосіяФСБвійнаУкраїна
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