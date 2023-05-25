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В "РДК" заявили, що знову проникли до Росії: "З боями чи тихо, це вже неважливо"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 13:09
В РДК заявили, що знову проникли до Росії: З боями чи тихо, це вже неважливо
скриншот

Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз потрапили на територію РФ, та виклали відповідне відео на фоні відділення "Пошти Росії".

Джерело: "РДК" у Telegram

Пряма мова: "Ну що ж, друзі! "Російський добровольчий корпус" знову здійснив неможливе. Ми знову на Батьківщині! Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями, чи тихо. Це вже неважливо".

Деталі: За словами представників "РДК", полум’я боротьби розгорається по всій країні. "Чекайте нас і у вашому населеному пункті", - заявили вони.

Судячи з вивіски, відео записано у селі Глотово в Грайворонському міському окрузі Бєлгородської області РФ.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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