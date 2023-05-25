В "РДК" заявили, що знову проникли до Росії: "З боями чи тихо, це вже неважливо"
Четвер, 25 травня 2023, 13:09
Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз потрапили на територію РФ, та виклали відповідне відео на фоні відділення "Пошти Росії".
Джерело: "РДК" у Telegram
Пряма мова: "Ну що ж, друзі! "Російський добровольчий корпус" знову здійснив неможливе. Ми знову на Батьківщині! Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями, чи тихо. Це вже неважливо".
Деталі: За словами представників "РДК", полум’я боротьби розгорається по всій країні. "Чекайте нас і у вашому населеному пункті", - заявили вони.
Судячи з вивіски, відео записано у селі Глотово в Грайворонському міському окрузі Бєлгородської області РФ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення"декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.
- Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області.
- В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, а російське Міноборони поширює брехню.