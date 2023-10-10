Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В секторі Гази потужні вибухи – CNN

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 03:59
В секторі Гази потужні вибухи – CNN
Вибухи у секторі Гази, фото Telegram @yigal_levin

У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю було чути потужні вибухи з боку сектора Гази.

Джерело: CNN

Деталі: Команди CNN, які працюють в Ізраїлі, почули вибухи в секторі Гази та сильний гуркіт за останню годину, що вказує на подальші удари.

Реклама:
Вибухи у секторі Гази
Вибухи у секторі Гази
фото Telegram @yigal_levin

За словами кореспондентів в Сдероті та Ашкелоні, також було чутно, як над кордоном летіли винищувачі.

У небі були "великі спалахи" і було чути "звук дуже, дуже сильного удару", що доносився з Гази.

Вибухи у секторі Гази
Вибухи у секторі Гази
фото Telegram @yigal_levin

Команди CNN також почули роботу безпілотників і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
  • Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

Теми: ІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Данілов закликає українців не бруднитися меседжами "акторів-розвідників", яких годує ФСБ

Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією

У Міненерго спростували введення графіків відключення електроенергії

Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль не битиме по Газі

відеоНАБУ відсторонило директора свого Одеського управління: отримав нагороду від Ківалова

фотоСБУ: на Прикарпатті викрили банду рекетирів під контролем відомого кримінального авторитета

Усі новини...
Ізраїль
"Колективне покарання" та "воєнний злочин" – Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази
ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters
США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль
Останні новини
18:44
фотоВ Англії знайшли середньовічний золотий перстень із зізнанням у коханні
18:43
Спостерігачі вказали на зловживання партією влади під час виборів у Польщі
18:33
ВАКС арештував майно міжнардного аеропорту "Одеса"
18:30
З Приватбанку за власним бажанням звільнилася топменеджер
18:29
Справи Майдану: Слідство з'ясувало, який вплив російські спецслужби мали на СБУ
18:24
Оновлено"Шахтар" звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна
18:12
Столтенберг пояснив Орбану, чому важливо підтримувати Україну
18:11
"Газпром" попросив суд у Петербурзі заборонити Польщі судитися в Стокгольмі
18:01
Путін та Сі у середу зустрінуться у двох форматах
17:56
Зеленський у Києві зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Усі новини...
Реклама: