В секторі Гази потужні вибухи – CNN
Вівторок, 10 жовтня 2023, 03:59
У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю було чути потужні вибухи з боку сектора Гази.
Джерело: CNN
Деталі: Команди CNN, які працюють в Ізраїлі, почули вибухи в секторі Гази та сильний гуркіт за останню годину, що вказує на подальші удари.
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За словами кореспондентів в Сдероті та Ашкелоні, також було чутно, як над кордоном летіли винищувачі.
У небі були "великі спалахи" і було чути "звук дуже, дуже сильного удару", що доносився з Гази.
Команди CNN також почули роботу безпілотників і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою.
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Передісторія:
- У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
- Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
- Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.