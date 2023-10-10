В секторі Гази потужні вибухи – CNN

У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю було чути потужні вибухи з боку сектора Гази.

Джерело: CNN

Деталі: Команди CNN, які працюють в Ізраїлі, почули вибухи в секторі Гази та сильний гуркіт за останню годину, що вказує на подальші удари.

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Вибухи у секторі Гази фото Telegram @yigal_levin

За словами кореспондентів в Сдероті та Ашкелоні, також було чутно, як над кордоном летіли винищувачі.

У небі були "великі спалахи" і було чути "звук дуже, дуже сильного удару", що доносився з Гази.

Вибухи у секторі Гази фото Telegram @yigal_levin

Команди CNN також почули роботу безпілотників і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою.

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