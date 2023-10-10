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В секторі Гази потужні вибухи – CNN

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 03:59
В секторі Гази потужні вибухи – CNN
Вибухи у секторі Гази, фото Telegram @yigal_levin

У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю було чути потужні вибухи з боку сектора Гази.

Джерело: CNN

Деталі: Команди CNN, які працюють в Ізраїлі, почули вибухи в секторі Гази та сильний гуркіт за останню годину, що вказує на подальші удари.

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Вибухи у секторі Гази
Вибухи у секторі Гази
фото Telegram @yigal_levin

За словами кореспондентів в Сдероті та Ашкелоні, також було чутно, як над кордоном летіли винищувачі.

У небі були "великі спалахи" і було чути "звук дуже, дуже сильного удару", що доносився з Гази.

Вибухи у секторі Гази
Вибухи у секторі Гази
фото Telegram @yigal_levin

Команди CNN також почули роботу безпілотників і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
  • Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

Теми: ІзраїльСектор Гази
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