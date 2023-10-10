В секторе Газа мощные взрывы – CNN

В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа.

Источник: CNN

Детали: Команды CNN, которые работают в Израиле, услышали взрывы в секторе Газа и сильный грохот за последний час, что указывает на дальнейшие удары.

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Взрывы в секторе Газа фото Telegram @yigal_levin

По словам корреспондентов в Сдероте и Ашкелоне, также было слышно, как над границей летели истребители.

В небе были "большие вспышки" и был слышен "звук очень, очень сильного удара", доносившийся из сектора Газа.

Взрывы в секторе Газа фото Telegram @yigal_levin

Команды CNN также услышали работу беспилотников и вертолет, который летел вблизи границы с сектором Газа.

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