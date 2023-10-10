В секторе Газа мощные взрывы – CNN
Вторник, 10 октября 2023, 03:59
В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа.
Источник: CNN
Детали: Команды CNN, которые работают в Израиле, услышали взрывы в секторе Газа и сильный грохот за последний час, что указывает на дальнейшие удары.
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По словам корреспондентов в Сдероте и Ашкелоне, также было слышно, как над границей летели истребители.
В небе были "большие вспышки" и был слышен "звук очень, очень сильного удара", доносившийся из сектора Газа.
Команды CNN также услышали работу беспилотников и вертолет, который летел вблизи границы с сектором Газа.
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Предыстория:
- В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
- Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
- Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.