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В секторе Газа мощные взрывы – CNN

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 03:59
В секторе Газа мощные взрывы – CNN
Взрывы в секторе Газа, фото Telegram @yigal_levin

В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа.

Источник: CNN

Детали: Команды CNN, которые работают в Израиле, услышали взрывы в секторе Газа и сильный грохот за последний час, что указывает на дальнейшие удары.

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Взрывы в секторе Газа
Взрывы в секторе Газа
фото Telegram @yigal_levin

По словам корреспондентов в Сдероте и Ашкелоне, также было слышно, как над границей летели истребители.

В небе были "большие вспышки" и был слышен "звук очень, очень сильного удара", доносившийся из сектора Газа.

Взрывы в секторе Газа
Взрывы в секторе Газа
фото Telegram @yigal_levin

Команды CNN также услышали работу беспилотников и вертолет, который летел вблизи границы с сектором Газа.

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Предыстория:

  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.

Темы: ИзраильСектор Газа
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