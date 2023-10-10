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Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 05:14
Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
Сектор Газа, скриншот Google maps

Организация Human Rights Watch в Израиле и Палестине раскритиковала призыв министра обороны Израиля к "полной осаде" сектора Газа как форму "коллективного наказания" и "военное преступление".

Источник: CNN, Human Rights Watch

Детали: директор Human Rights Watch в Израиле и Палестине Омар Шакир назвал комментарии министра обороны Йоава Галланта "отвратительными" и обвинил Израиль в использовании голодовки как "оружия войны".

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Шакир отметил риски для 2,2 миллиона палестинцев, которые живут в условиях длительного блокирования Израилем сектора Газа, и призвал Международный уголовный суд вмешаться.   

В заявлении, опубликованном на сайте Human Rights Watch, Шакир также осудил нападения ХАМАС на израильские общины, заявив, что "умышленное нацеливание на гражданских лиц, неизбирательные атаки и взятие гражданских лиц в заложники" также "считаются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.

Темы: ИзраильСектор Газа
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