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МИД: Около 450 украинцев не могут покинуть Израиль и Сектор Газы

Александр ШумилинВторник, 10 октября 2023, 12:17
МИД: Около 450 украинцев не могут покинуть Израиль и Сектор Газы
Фото: Getty Images

Около 450 украинцев обратились в оперативный штаб из-за невозможности выехать из Израиля и Сектора Газа.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Что касается украинцев, которые обратились в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов, здесь мы имеем цифру около 300 граждан на территории Израиля, а также 150 украинцев в Секторе Газа, которые заявили о желании уехать".   

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Детали: Николенко добавил, что ситуация по погибшим или пострадавшим украинцам не изменилась. Проверяется информация о возможной гибели трех украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газа.

Прямая речь: "Всего за трое суток оперативный штаб МИД, который был создан для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан. За минувшие сутки украинские дипломаты нашли 7 украинцев на юге страны, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они в безопасности.

Также наше посольство помогло 6 семьям найти временное жилье в Израиле. И также дипломаты сейчас занимаются украинским мальчиком, который также был вчера спасен в зоне боевых действий. Ему предоставляется лечение, психологическая поддержка и готовится его возвращение в Украину".

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Предыстория:

  • 8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

Темы: МИДИзраильукраинцы
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