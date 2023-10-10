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СБУ пропонує ВР розширити підстави для заборони Московського патріархату

Ірина БалачукВівторок, 10 жовтня 2023, 12:22
СБУ пропонує ВР розширити підстави для заборони Московського патріархату
Митрополит УПЦ МП Онуфрій (зліва). Фото з Facebook УПЦ

Керівництво Служби безпеки України ініціювало законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Джерело: LIGA.net з посиланням на відповідний документ

Деталі: Лист від 28 вересня за підписом голови СБУ Василя Малюка направили до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики.

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У ньому вказано, що СБУ розробила "пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації"", і що текст відповідного законопроєкту додається.

СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за:

  • скоєння злочинів проти основ національної безпеки України,
  • за порушення рівноправності громадян,
  • за участь у терористичних актах,
  • за пропаганду війни й участь у ній на боці агресора,
  • порушення законів і звичаїв війни,
  • геноцид та найманство.

У листі наголошується, що "Російська православна церква не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику Росії через наявні у них засоби влади і впливу".

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Більше того − діяльність РПЦ на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, реалізацію геноцидної політики РФ і депортацію українців.

У листі підкреслюють, що згідно з висновком експертизи УПЦ МП є "структурним підрозділом РПЦ".

Видання зазначає, що законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ, зареєстровано на сайті Ради 5 жовтня.

Також повідомляється, що 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.

Теми: УПЦ МПзаконодавствоСБУ
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