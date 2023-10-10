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СБУ предлагает ВР расширить основания для запрета Московского патриархата

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 12:22
СБУ предлагает ВР расширить основания для запрета Московского патриархата
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (слева). Фото из Facebook УПЦ

Руководство Службы безопасности Украины инициировало законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

Источник: LIGA.net со ссылкой на соответствующий документ

Детали: Письмо от 28 сентября за подписью главы СБУ Василия Малюка направили в комитет Рады по гуманитарной и информационной политике.

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В нем указано, что СБУ разработала "предложения в форме проекта закона Украины о внесении изменения в статью 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях"", и что текст соответствующего законопроекта прилагается.

СБУ предлагает добавить в законодательство возможность по решению суда прекратить деятельность религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за:

совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины,

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  • за нарушение равноправия граждан,
  • за участие в террористических актах,
  • за пропаганду войны и участие в ней на стороне агрессора,
  • нарушение законов и обычаев войны,
  • геноцид и наемничество.

В письме отмечается, что "Русская православная церковь не отделена от российского государства, а ее руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России через имеющиеся у них средства власти и влияния".

Более того − деятельность РПЦ на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.

В письме подчеркивают, что согласно заключению экспертизы УПЦ МП является "структурным подразделением РПЦ".

Издание отмечает, что законопроект №10126, название которого совпадает с упомянутым в письме главы СБУ, зарегистрирован на сайте Рады 5 октября.

Также сообщается, что 5 октября парламентарии собрали 226 подписей под обращением к спикеру ВР Руслану Стефанчуку о вынесении на голосование решения о запрете УПЦ МП.

Темы: УПЦ МПзаконодательствоСБУ
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