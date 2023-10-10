СБУ предлагает ВР расширить основания для запрета Московского патриархата

Руководство Службы безопасности Украины инициировало законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

Источник: LIGA.net со ссылкой на соответствующий документ

Детали: Письмо от 28 сентября за подписью главы СБУ Василия Малюка направили в комитет Рады по гуманитарной и информационной политике.

Реклама:

В нем указано, что СБУ разработала "предложения в форме проекта закона Украины о внесении изменения в статью 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях"", и что текст соответствующего законопроекта прилагается.

СБУ предлагает добавить в законодательство возможность по решению суда прекратить деятельность религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за:

совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины,

ВИДЕО ДНЯ

за нарушение равноправия граждан,

за участие в террористических актах,

за пропаганду войны и участие в ней на стороне агрессора,

нарушение законов и обычаев войны,

геноцид и наемничество.

В письме отмечается, что "Русская православная церковь не отделена от российского государства, а ее руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России через имеющиеся у них средства власти и влияния".

Более того − деятельность РПЦ на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.

В письме подчеркивают, что согласно заключению экспертизы УПЦ МП является "структурным подразделением РПЦ".

Издание отмечает, что законопроект №10126, название которого совпадает с упомянутым в письме главы СБУ, зарегистрирован на сайте Рады 5 октября.

Также сообщается, что 5 октября парламентарии собрали 226 подписей под обращением к спикеру ВР Руслану Стефанчуку о вынесении на голосование решения о запрете УПЦ МП.