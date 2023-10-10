Іран "цілує руки" організаторів нападу на Ізраїль – заява влади країни

Іран "цілує руки" організаторів нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС на Ізраїль, заявив верховний лідер Ірану.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву іранського духовного лідеру аятолла Алі Хаменеї

Пряма мова: "Ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим.

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Цей руйнівний землетрус (атака ХАМАСу - ред.) зруйнував деякі критичні структури (в Ізраїлі - ред.), які буде нелегко відновити... У цій катастрофі винні дії самого сіоністського режиму".

Деталі: Хаменеї був одягнений у палестинську хустку, коли робив цю заяву.

Водночас він заявив, що Тегеран не причетний до нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль.

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