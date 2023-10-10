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Іран "цілує руки" організаторів нападу на Ізраїль – заява влади країни

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 13:34
Іран цілує руки організаторів нападу на Ізраїль – заява влади країни
Алі Хаменеї, фото ТАСС

Іран "цілує руки" організаторів нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС на Ізраїль, заявив верховний лідер Ірану.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву іранського духовного лідеру аятолла Алі Хаменеї

Пряма мова: "Ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим.

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Цей руйнівний землетрус (атака ХАМАСу - ред.) зруйнував деякі критичні структури (в Ізраїлі - ред.), які буде нелегко відновити... У цій катастрофі винні дії самого сіоністського режиму".

Деталі: Хаменеї був одягнений у палестинську хустку, коли робив цю заяву. 

Водночас він заявив, що Тегеран не причетний до нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • У понеділок речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником війни в Ізраїлі, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках.

Теми: ІранІзраїльСектор Газивійна
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