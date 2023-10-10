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США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 02:32
США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль
ПРАПОР ІРАНУ, ФОТО PIXABAY

У понеділок речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником війни в Ізраїлі, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках.

Джерело: Reuters

Пряма мова Крібі: "Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з точки зору конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого".

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Передісторія: 

  • Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль, коли ісламістське угрупування ХАМАС вбило 700 ізраїльтян і викрало ще десятки.
  • Водночас, за словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

Теми: ІзраїльІран
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