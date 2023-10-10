США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль

У понеділок речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником війни в Ізраїлі, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках.

Джерело: Reuters

Пряма мова Крібі: "Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з точки зору конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого".

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