Иран "целует руки" организаторов нападения на Израиль – заявление властей страны
Вторник, 10 октября 2023, 13:34
Иран "целует руки" организаторов нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил верховный лидер Ирана.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление иранского духовного лидера аятолла Али Хаменеи
Прямая речь: "Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим.
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Это разрушительное землетрясение (атака ХАМАСа - ред.) разрушило некоторые критические структуры (в Израиле - ред.), которые будет нелегко восстановить... В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима".
Детали: Хаменеи был одет в палестинский платок, когда делал это заявление.
В то же время он заявил, что Тегеран не причастен к нападению боевиков группировки ХАМАС на Израиль.
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Что предшествовало:
- В понедельник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.