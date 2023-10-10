Иран "целует руки" организаторов нападения на Израиль – заявление властей страны

Иран "целует руки" организаторов нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил верховный лидер Ирана.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление иранского духовного лидера аятолла Али Хаменеи

Прямая речь: "Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим.

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Это разрушительное землетрясение (атака ХАМАСа - ред.) разрушило некоторые критические структуры (в Израиле - ред.), которые будет нелегко восстановить... В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима".

Детали: Хаменеи был одет в палестинский платок, когда делал это заявление.

В то же время он заявил, что Тегеран не причастен к нападению боевиков группировки ХАМАС на Израиль.

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