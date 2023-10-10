Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран "целует руки" организаторов нападения на Израиль – заявление властей страны

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 13:34
Иран целует руки организаторов нападения на Израиль – заявление властей страны
Али Хаменеи, фото ТАСС

Иран "целует руки" организаторов нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил верховный лидер Ирана.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление иранского духовного лидера аятолла Али Хаменеи

Прямая речь: "Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим.

Реклама:

Это разрушительное землетрясение (атака ХАМАСа - ред.) разрушило некоторые критические структуры (в Израиле - ред.), которые будет нелегко восстановить... В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима".

Детали: Хаменеи был одет в палестинский платок, когда делал это заявление. 

В то же время он заявил, что Тегеран не причастен к нападению боевиков группировки ХАМАС на Израиль.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 

  • В понедельник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.

Темы: ИранИзраильСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Иран
США назвали Иран соучастником нападения на Израиль
Иран говорит, что не причастен к планированию нападения на Израиль
Иран помог спланировать атаку на Израиль – WSJ
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: