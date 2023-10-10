Близько 400 колишніх українських поліцейських продовжили працювати на ворога після окупації
На окупованих територіях України в правоохоронних квазіутвореннях ворога працюють близько 400 уже колишніх працівників поліції.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу Національної поліції України Івана Вигівського
Пряма мова: "Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді".
Деталі: Водночас Вигівський наголосив, що попри те, що це начебто велика цифра, проте від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%.
Крім того, за його словами, ще стосовно 400 поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, триває робота, відпрацьовується їхня можлива причетність до співпраці з ворогом.
Передісторія:
- У червні 2022 року тодішній голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що усі поліцейські, які залишилися на окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції, їм не платять зарплату.