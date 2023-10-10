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Близько 400 колишніх українських поліцейських продовжили працювати на ворога після окупації

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 13:49
Близько 400 колишніх українських поліцейських продовжили працювати на ворога після окупації
Фото ілюстративне

На окупованих територіях України в правоохоронних квазіутвореннях ворога працюють близько 400 уже колишніх працівників поліції.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу Національної поліції України Івана Вигівського

Пряма мова: "Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді".

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Деталі: Водночас Вигівський наголосив, що попри те, що це начебто велика цифра, проте від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%.

Крім того, за його словами, ще стосовно 400 поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, триває робота, відпрацьовується їхня можлива причетність до співпраці з ворогом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні 2022 року тодішній голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що усі поліцейські, які залишилися на окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції, їм не платять зарплату.

Теми: поліція
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