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Около 400 бывших украинских полицейских продолжили работать на врага после оккупации

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 13:49
Около 400 бывших украинских полицейских продолжили работать на врага после оккупации
Фото иллюстративное

На оккупированных территориях Украины в правоохранительных квазиобразованиях врага работают около 400 уже бывших сотрудников полиции.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского

Прямая речь: "Около 400 сотрудников полиции, которые остались на оккупированных территориях и после того начали работать на врага в правоохранительных квазиобразованиях, заочно уведомлены о подозрении в государственной измене".

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Детали: В то же время Выговский отметил, что несмотря на то, что это вроде бы большая цифра, однако от общего количества полицейских это меньше чем 0,4%.

Кроме того, по его словам, еще в отношении 400 полицейских, которые остались на оккупированных территориях, продолжается работа, отрабатывается их возможная причастность к сотрудничеству с врагом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне 2022 года тогдашний глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что все полицейские, которые остались на оккупированных Россией территориях, уволены из рядов Нацполиции, им не платят зарплату.

Темы: полиция
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