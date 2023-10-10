Около 400 бывших украинских полицейских продолжили работать на врага после оккупации
На оккупированных территориях Украины в правоохранительных квазиобразованиях врага работают около 400 уже бывших сотрудников полиции.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского
Прямая речь: "Около 400 сотрудников полиции, которые остались на оккупированных территориях и после того начали работать на врага в правоохранительных квазиобразованиях, заочно уведомлены о подозрении в государственной измене".
Детали: В то же время Выговский отметил, что несмотря на то, что это вроде бы большая цифра, однако от общего количества полицейских это меньше чем 0,4%.
Кроме того, по его словам, еще в отношении 400 полицейских, которые остались на оккупированных территориях, продолжается работа, отрабатывается их возможная причастность к сотрудничеству с врагом.
Предыстория:
- В июне 2022 года тогдашний глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что все полицейские, которые остались на оккупированных Россией территориях, уволены из рядов Нацполиции, им не платят зарплату.