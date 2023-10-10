Около 400 бывших украинских полицейских продолжили работать на врага после оккупации

На оккупированных территориях Украины в правоохранительных квазиобразованиях врага работают около 400 уже бывших сотрудников полиции.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского

Прямая речь: "Около 400 сотрудников полиции, которые остались на оккупированных территориях и после того начали работать на врага в правоохранительных квазиобразованиях, заочно уведомлены о подозрении в государственной измене".

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Детали: В то же время Выговский отметил, что несмотря на то, что это вроде бы большая цифра, однако от общего количества полицейских это меньше чем 0,4%.

Кроме того, по его словам, еще в отношении 400 полицейских, которые остались на оккупированных территориях, продолжается работа, отрабатывается их возможная причастность к сотрудничеству с врагом.

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