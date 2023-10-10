Бригада "Лють" просувається на фронті, але є і втрати – глава Нацполіції

Об'єднана штурмова бригада поліції "Лють" забезпечена всім необхідним, працює на лінії фронту і просувається разом із військовими, але зазнає і втрат.

Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Говорячи про кількість поліцейських безпосередньо на фронті, Вигівський повідомив, що йдеться про кілька тисяч.

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Вигівський зазначив, що намагається приїжджати до бійців із "Люті" щонайменше раз на місяць.

Він уточнив, що щодня спілкується з керівництвом бригади, а на постійній основі там перебуває заступник Олександр Фацевич, який взаємодіє з оперативним штабом ЗСУ, отримує бойові завдання і розпорядження.

Пряма мова: "Наших хлопців максимально намагаємося забезпечити всім необхідним. Працюємо і у взаємодії з військовими, і під їхнім вогневим прикриттям. Разом штурмуємо, разом звільняємо нашу землю.

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Не так легко, як хотілося б, але просуваємося. На жаль, є і втрати".