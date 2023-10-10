Бригада "Лють" просувається на фронті, але є і втрати – глава Нацполіції
Об'єднана штурмова бригада поліції "Лють" забезпечена всім необхідним, працює на лінії фронту і просувається разом із військовими, але зазнає і втрат.
Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Говорячи про кількість поліцейських безпосередньо на фронті, Вигівський повідомив, що йдеться про кілька тисяч.
Вигівський зазначив, що намагається приїжджати до бійців із "Люті" щонайменше раз на місяць.
Він уточнив, що щодня спілкується з керівництвом бригади, а на постійній основі там перебуває заступник Олександр Фацевич, який взаємодіє з оперативним штабом ЗСУ, отримує бойові завдання і розпорядження.
Пряма мова: "Наших хлопців максимально намагаємося забезпечити всім необхідним. Працюємо і у взаємодії з військовими, і під їхнім вогневим прикриттям. Разом штурмуємо, разом звільняємо нашу землю.
Не так легко, як хотілося б, але просуваємося. На жаль, є і втрати".