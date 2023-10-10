Бригада "Лють" продвигается на фронте, но есть и потери – глава Нацполиции

Объединенная штурмовая бригада полиции "Лють" обеспечена всем необходимым, работает на линии фронта и продвигается вместе с военными, но несет и потери.

Источник: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Говоря о количестве полицейских непосредственно на фронте, Выговский сообщил, что речь идет о нескольких тысячах.

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Выговский отметил, что старается приезжать к бойцам из "Люти" минимум раз в месяц.

Он уточнил, что ежедневно общается с руководством бригады, а на постоянной основе там находится заместитель Александр Фацевич, который взаимодействует с оперативным штабом ВСУ, получает боевые задачи и распоряжения.

Прямая речь: "Наших ребят максимально стараемся обеспечить всем необходимым. Работаем и во взаимодействии с военными, и под их огневым прикрытием. Вместе штурмуем, вместе освобождаем нашу землю.

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Не так легко, как хотелось бы, но продвигаемся. К сожалению, есть и потери".