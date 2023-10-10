Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бригада "Лють" продвигается на фронте, но есть и потери – глава Нацполиции

Валентина РоманенкоВторник, 10 октября 2023, 14:26
Бригада Лють продвигается на фронте, но есть и потери – глава Нацполиции
шеврон бригады НПУ "Лють". фото из Facebook

Объединенная штурмовая бригада полиции "Лють" обеспечена всем необходимым, работает на линии фронта и продвигается вместе с военными, но несет и потери.

Источник: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Говоря о количестве полицейских непосредственно на фронте, Выговский сообщил, что речь идет о нескольких тысячах.

Реклама:

Выговский отметил, что старается приезжать к бойцам из "Люти" минимум раз в месяц.

Он уточнил, что ежедневно общается с руководством бригады, а на постоянной основе там находится заместитель Александр Фацевич, который взаимодействует с оперативным штабом ВСУ, получает боевые задачи и распоряжения.

Прямая речь: "Наших ребят максимально стараемся обеспечить всем необходимым. Работаем и во взаимодействии с военными, и под их огневым прикрытием. Вместе штурмуем, вместе освобождаем нашу землю.

ВИДЕО ДНЯ

Не так легко, как хотелось бы, но продвигаемся. К сожалению, есть и потери".

Темы: Гвардия наступленияполицияконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Гвардия наступления
"Гвардия наступления" продвинулась вглубь обороны россиян на юге
"Стальные" пограничники за день поразили два российских "муромца"
Во время зачистки Клещиевки пограничники взяли в плен "ахматовца"
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: